Palermo, altra delusione: la Vibonese strappa un pari al Barbera

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': FISCHIO FINALE

92': Pelagotti salva il risultato con una gran parata dopo uno svarione di Marong, Palermo che stava rischiando la beffa

90': 4 minuti di recupero

88': incredibile occasione per il Palermo, palla di Kanoute per Floriano che va a rete ma Mengoni con un intervento pazzesco salva la sua porta

86': forcing offensivo del Palermo, rosa tutti in avanti

82': clamorosa occasione per il Palermo, Rauti di testa a due passi dalla porta non riesce a segnare

77': Rauti su punizione, palla deviata e che esce davvero di poco

74' ultimo quarto di match, il Palermo prova a vincere una partita finora decisamente bloccata

72': esce Santana e dentro Kanoute

71': ci crede la Vibonese, la formazione calabrese sta cercando di spingere sull'acceleratore

67': contropiede velocissimo della Vibonese fermato da un ottimo Accardi, il Palermo rischia

61': attacca il Palermo che però non riesce a trovare il gol

55': fuori Silipo e dentro Floriano

53': Silipo ci prova con il destro, conclusione alta e da dimenticare per l'ex Roma

51': Palermo vicinissimo al gol, Valente tutto solo si fa ipnotizzare dal portiere avversario, Santana ci riprova ma il suo tiro viene murato dalla difesa calabrese

49': occasionissima per la Vibonese, Spina riesce a trovarsi di fronte a Pelagotti e tira, miracolo con i piedi del portiere rosanero che salva

48': il Palermo se vorrà tornare alla vittoria dovrà cambiare ritmo, nel primo tempo rosanero asciutti e senza idee

46': fuori Palazzi, dentro Accardi

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

40': Sciacca ci prova da buona posizione ma spara alto

38': Vibonese che gradualmente si affaccia in avanti, Palermo ancora lento e impacciato

33': Rauti di testa si avvita e prova a trovare l'angolino, palla che però esce. Palermo che batte un colpo

27': davvero poche emozioni al Barbera, il Palermo non riesce a trovare varchi

21': Vibonese in avanti con Spina, diagonale preciso ma poco potente, palla bloccata da Pelagotti

20': il Palermo cerca molto le due mezze punte, Silipo e Santana, che si fanno trovare smarcati tra le linee

14': ritmi non altissimi, gara bloccata, il Palermo non ha ancora tirato in porta

8': si è fatta viva la Vibonese, palla dentro ma per fortuna dei rosanero c'è offside

3': Luperini di testa e palla di poco a lato, Palermo pericoloso

2': scelte inaspettate per Filippi, in campo Silipo e Marong, in avanti Rauti come falso nueve

1': PARTITA INIZIATA!

Dopo la cocente sconfitta di Monopoli il Palermo cerca riscatto nel match interno contro la Vibonese: Filippi deve fare a meno dell'infortunato Lucca, c'è Rauti al centro dell'attacco supportato da Silipo e Santana. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Vibonese, valevole per la 35a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong, 5 Palazzi, 24 Somma; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 10 Silipo, 11 Santana (C.); 23 Rauti. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 8 Martin, 13 Lancini, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute, 21 Broh.

VIBONESE: 22 Marson; 21 Bachini, 6 Sciacca, 34 Vergara; 18 Statella (C.), 2 Mahrous, 4 Pugliese, 33 Cattaneo, 11 Ciotti; 7 Spina, 19 Parigi. Allenatore: Roselli.

A disposizione: 1 Mengoni, 5 Redolfi, 9 La Ragione, 13 Falla, 14 Tumbarello, 17 Di Santo, 20 Laaribi, 23 Alvaro, 26 Mancino, 32 Fomov, 25 Schirone.

ARBITRO: Marco Emmanuele (Pisa).

ASSISTENTI: Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto) e Gianluca Matera (Lecce).

QUARTO UOMO: Maria Marotta (Sapri).

