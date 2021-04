Palermo-Vibonese, tra i convocati non c'è Andrea Saraniti: "Scelta tecnica"

Andrea Saraniti non è stato convocato per la partita di domani contro la Vibonese. Nessun infortunio, solo una scelta tecnica come ha rivendicato in conferenza stampa il tecnico rosanero Giacomo Filippi: “Per Saraniti non è una motivazione disciplinare ma una scelta tecnica presa da me. Non c’entra l’atteggiamento di mercoledì. Ho bisogno di gente che si alleni nel modo giusto. La Vibonese è una squadra che sa soffrire e riparte molto bene; ha giocatori di qualità in mezzo al campo. Sarà una partita molto insidiosa ma abbiamo lavorato in questi giorni”.

Saraniti quindi out, così come Lucca che è infortunato. Sarà quindi un Palermo verosimilmente in campo con il falso nueve: “Rauti giocherà da prima punta contro la Vibonese – sottolinea Filippi - dobbiamo dare il 150% per sopperire la mancanza di Lucca. La fortuna è che dopo tre giorni siamo di nuovo in campo e devi dare tutto per dimenticare la gara precedente. La Vibonese è un’ottima squadra ma noi dobbiamo ottenere un grande risultato con un’ottima prestazione”.

Poi sugli obiettivi stagionali: “Non siamo ancora ai playoff matematicamente. Dobbiamo ancora sudare sangue per raggiungere l’obiettivo, che è scalare la classifica; non ci basta la nona posizione. I ragazzi non sono appagati. Ho bisogno di gente ultra motivata e positiva, che si alzi le maniche per aiutare il compagno. Mi dispiace che i tifosi abbiano perso le speranze, io non la perdo mai. Scommetto ciecamente su questo gruppo, so come lavorano. Purtroppo commettiamo degli errori che ci costano punti, in primis io. Ci sono ancora cinque partite per arrivare ai playoff e poi sono sicuro che incontrare il Palermo in gara secca sarà per tutti una spina ardua da togliere. Noi guardiamo partita dopo partita”.

