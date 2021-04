Il Palermo a Caserta inizia il tour de force, Filippi: "È uno spareggio play-off"

Il Palermo è pronto al tour de force che inizierà ufficialmente domani con il match di Caserta. Dopo tre settimane di stop forzato i rosanero tornano quindi in campo per rinsaldare la zona play-off.

Oggi vigilia di match e conferenza del tecnico Giacomo Filippi: “Ci sarà un tour de force - dice l’allenatore - siamo preparati per dare il meglio, la fortuna è dalla nostra parte: tutta la rosa è a disposizione e potremo fare delle rotazioni. La Casertana è una squadra in salute, ma anche noi stiamo bene; sarà una bella partita. Il modulo? È l’atteggiamento quello che conta. Sto vedendo lo spirito giusto, i reparti sono corti come prima non accadeva; stiamo lavorando su questo aspetto. I ragazzi stanno facendo quello che proviamo”.

Tanti giorni di lavoro per fare il pieno di benzina: “Questi venti giorni ci sono serviti per migliorare alcune situazioni di gioco, per oleare alcuni movimenti, i ragazzi stanno lavorando bene. Con la Casertana è una partita molto importante, siamo punto a punto, non credo sia determinante, ma quasi. Dobbiamo affrontarla come se fosse l’ultima”.

Domani fondamentale fare bene: “Con la Casertana è una partita molto importante per la classifica, si avvicina molto a uno spareggio playoff. Rauti e Saraniti stanno molto bene, quindi sono un’arma in più per questo Palermo. Lucca? Ci sono momenti dove si concretizza poco, ci sta, non mi preoccupo perché lavora molto bene e si impegna. Non è superficiale come può apparire dall’esterno. Santana, dalla mediana in su, può ricoprire tutti i ruoli, contando anche l’intensità fisica. Gli altri trequartisti sono all’altezza ma non hanno l’esperienza o la capacità di lettura che ha Mario”.

© Riproduzione riservata