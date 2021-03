Giovanni Tedesco boccia il Palermo: "Squadra mediocre, essere decimi è un fallimento"

Ha ancora il cuore rosanero e non usa giri di parole per dare un giudizio sulla stagione – fino adesso - del suo Palermo. Giovanni Tedesco va in tackle sulla gestione societaria e sulla squadra rosanero: “Ho visto tante partite – afferma Tedesco -. È decimo in classifica, se devo prendere in giro tutti dico che ha fatto un buon lavoro. Ma vedere il Palermo decimo è un fallimento. Ha pagato Boscaglia, non dovrebbe pagare solo l’allenatore ma anche i dirigenti: Sagramola e Castagnini avrebbero potuto ammettere le colpe e fare un passo indietro. Il Palermo è una squadra mediocre”.

Tedesco al momento sta allenando a Malta con buoni risultati: “Ho preso la squadra in zona retrocessione e siamo a metà classifica. Il campionato però è bloccato a causa del Covid. Ma allenare in qualunque categoria è sempre un’esperienza. Sono stato a Dubai, poi il COVID mi ha fatto chiudere in anticipo”. Tedesco si candida per una panchina in Italia e chissà magari a quella che ama di più, ovvero quella a tinte rosanero: “Alleno in giro da anni, ho fatto esperienza anche in Europa. Spero di avere una chance in Italia, non guardo la categoria”.

