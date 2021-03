Da Palermo alla Nazionale del Ghana, la storia di Emmanuel Gyasi

Palermitano che gioca nello Spezia e che è stato convocato nella nazionale del Ghana: parliamo di Emmanuel Gyasi, attaccante della formazione di Italiano che è stato convocato per la prima volta dal ct ghanese Akonnor per le sfide contro Sud Africa e Sao Tomé e Principe, valide per le qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane.

Giasy, è nato a Palermo ma il legame con la sua terra d’origine è un po’ sbiadito, considerato che dopo quattro anni l’attuale centravanti spezzino tornò in Ghana assieme alla sua famiglia. Poi in Italia nuovamente dal 2011 e grazie proprio alla sua carta d’identità Giasy ottenne la cittadinanza italiana.

Così la scalata nel calcio che conta. Nel 2007 entra a far parte dei giovanissimi del Pecetto Calcio, piccola società giovanile del Torinese, e da lì finisce nel mirino del Torino. Con i granata fa tutta la trafila del settore giovanile, senza però trovare la gioia della prima presenza tra i professionisti.

Per anni gira l’Italia, per lo più in società di Serie C: Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese e Sudtirol, prima di approdare in Serie B a La Spezia. Ed è proprio a La Spezia che per il palermitano arriva la svolta: gol e prestazioni importanti, fino al gol promozione segnato al Frosinone.

In serie A Giasy è una rivelazione: le sue accelerazioni sono da “nazionale”, segna anche quattro gol ed è un baluardo inamovibile dello scacchiere di Vincenzo Italiano. Lo Spezia viaggia verso la salvezza ma serve lo sprint finale per tagliare il traguardo prima delle altre dirette concorrenti: oggi c’è la sfida cruciale con il Cagliari e chissà se Giasy non sogna un altro gol pesante e che possa quasi ipotecare la permanenza in A della sua squadra.

