Campionato Primavera, Palermo alla prova Catania. Capodicasa: "Derby importante per i ragazzi"

Nel Campionato Primavera, gara importante per il Palermo tenuto a difendere il primo posto in classifica, anche dal ritrovato Catania che dopo il successo con la Vibonese, occupa la quarta posizione a quattro punti dalla capolista. Il tecnico del Palermo Antonello Capodicasa, riconosce come il campionato Primavera sia molto formativo.

Le sue parole dal profilo ufficiale del Palermo: "Stiamo lavorando per portare i ragazzi nel calcio professionistico. Il derby è una gara importante per noi, e essendo in testa alla classifica, ogni settimana è dura mantenerla. E poi, il derby giovanile è ancora più sentito, essendo i giovanissimi protagonisti i primi tifosi di sé stessi - continua Capodicasa - sono sicuro di una bella gara vissuta con passione e calore da parte di tutti. La maglia rosanero è un sogno che si avvera per i tanti giocatori della propria città e lo fanno con grande senso di appartenenza".

Il tecnico del Palermo sottolinea l’importanza del contatto con la prima squadra: "Il confronto con i giocatori professionisti aiuta i ragazzi, nel vedere la stessa passione, in coloro i quali il calcio è un lavoro". Chiudendo l’intervista si sofferma sul centro sportivo: "Al settore giovanile del Palermo manca una “Casa”, inteso ovviamente come centro sportivo, dove fare crescere ancora di più i nostri talenti e avere quella spinta maggiore per tutti i ragazzi".

© Riproduzione riservata