Il Palermo vince ma i tifosi restano critici: "Bene i 3 punti ma tante ombre"

Il Palermo vince ma non convince: contro la Paganese i rosanero ritrovano il successo, seppur con una prestazione sottotono. I 3 punti comunque non soddisfano i tifosi, particolarmente critici durante "Calcio d'Angelo" con Angelo Morello, in onda sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia. "Mediocrità allo stato puro", commenta Giuseppe Palermo. "Vittoriosi ma inguardabili", scrive Paolo Paladino. Stefano Sala: "Un Palermo più brutto di quello di Boscaglia, noia mortale!". "Da prendere i 3 punti, per il resto poco, poco, tecnicamente alcuni inguardabili", il commento di Marcello Guzzo.

Probabilmente la piazza non si è ancora rassegnata a una stagione altalenante, con più bassi che alti e spera ogni domenica in una svolta: "Che sofferenza ogni volta! Poi perchè negli ultimi minuti non fanno possesso palla. Hanno rischiato all'ultimo secondo", dice Rob Sacco. "Bisogna necessariamente avere pazienza e magari augurarci che il prossimo anno ci sia un'altra società più solida", l'auspicio di Gianfranco Gentile.

Nel mirino dei tifosi è andato Kanoutè: l'esterno offensivo, inamovibile ai tempi di Boscaglia, non ha di certo fornito una delle sue migliori prestazioni: "Non capisco perchè si continui ad insistere con Kanoutè e Palazzi in difesa. Kanoutè nel primo tempo due palle gol nitide", scrive Francesco Schillaci. "Kanoutè sempre oltre la linea del fuorigioco, sa come funziona", l'ironia di Fabio Cetrano. "Kanoutè inguardabile", conclude Giuseppe La Vardera. Il Palermo tornerà in campo sabato 20 marzo in quel di Monopoli alle ore 15. A seguire la diretta con Angelo Morello alle ore 17.

© Riproduzione riservata