Primavera 3, il Palermo batte la Virtus Francavilla ed è primo in classifica

Palermo corsaro in trasferta, batte al centro sportivo “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana (Brindisi), per 1-0 la formazione locale Virtus Francavilla del tecnico Zancla.

La vittoria per il Palermo non poteva essere più dolce; in un colpo solo conquista la vetta solitaria con dieci punti, approfittando del pareggio del Catanzaro (8 punti) e del rinvio della gara del Monopoli (7 punti). I giovani rosanero ci riescono con un gran gol di Florio: da una combinazione con Barcellona nasce l’azione vincente per il numero 8 del Palermo, che dalla distanza non ha difficoltà a piazzare la palla quasi a fin di palo e a battere il numero 1 locale De Luca.

La formazione del tecnico Capodicasa, ha confermato di essere una squadra ben collaudata, e dopo avere tenuto senza patemi il primo tempo chiudendolo sullo 0-0, nel secondo è riuscito a edificare il primato in classifica col gol di Florio, siglato all’39’. Il Palermo sempre imbattuto, con una ottima prestazione ha costruito il terzo successo in quattro gare.

La prossima giornata di scena il derby tra Palermo e Catania. Primo successo (1-0) a Torre del Grifo di Mascalucia per i ragazzi del tecnico Giovanni Marchese, ci pensa Matteo Fichera a siglare il gol partita contro la Vibonese. I giovani rossazzurri conquistano la seconda vittoria stagionale, prendono tre punti pesanti e risalgono in classifica al 4° posto con 6 punti. Il successo è siglato dalla prima rete dell’attaccante classe 2003 Matteo Fichera, che insacca al 34’ del primo tempo, la rete vincente che permetterà di concludere vittoriosa la gara contro la Vibonese.

© Riproduzione riservata