Il Palermo sfida la Paganese, rosa obbligati a vincere per il riscatto

Vincere per riscattare la sconfitta di domenica scorsa con la Juve Stabia. Vigilia di match per il Palermo che domani sera alle 20 sfiderà la Paganese fuori casa.

Oggi in conferenza stampa il tecnico Filippi che è tornato sulle dichiarazioni dell’ex rosanero Terlizzi: “Non essendo un uomo social, sono abituato a parlare di persona altrimenti uso la discrezione. Non mi è mai capitato di andare in società per fare fuori l’allenatore. Derby mediocre a livello tecnico? Non sarà stata una partita come ai tempi della Serie A ma entrambe le squadre hanno sudato la maglia e giocato per la propria città. Ognuno esprime i propri pensieri ma non è mio costume andare sui social, si è sentito di fare queste dichiarazioni”.

Filippi analizza in parte la sconfitta con la Juve Stabia: “Abbiamo commesso degli errori individuali e di concentrazione e in questa settimana abbiamo lavorato per eliminarli. Non è vero che sui gol presi eravamo “scollati”. Sono sicuro che non commetteremo ancora queste disattenzioni. In campionato non abbiamo commesso errori di equilibrio. Giochiamo a tre perché voglio una doppia marcatura centrale; è un modulo che si sposa bene con le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo alzare tanto la soglia della sofferenza. Non è il bel gioco che ti fa fare la differenza in Serie C, tutte la partite sono dure”.

Filippi ha un obiettivo chiaro: “La squadra ha ampi margini di miglioramento. Nel corso della stagione abbiamo dimostrato di potercela giocare con Bari e Ternana. Dobbiamo fare di tutto per entrare nei playoff. Con la società non ho parlato di questo ma per noi è un obiettivo che dobbiamo raggiungere”.

© Riproduzione riservata