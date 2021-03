Palermo, tifosi imbufaliti dopo il ko con la Juve Stabia: nel mirino arbitro e Pelagotti

Era tutta un'illusione? Il Palermo perde 2-4 contro la Juve Stabia, cancellando in appena 90 minuti tutto l'entusiasmo che si era creato dopo il trionfo fuori casa nel derby. Gli uomini di Filippi illudono con il vantaggio di Luperini e poi crollano sotto i colpi dei campani. Per i nostri amici di "Calcio d'Angelo", in onda sulla pagina Facebook del Gds, l'arbitro è stato senza dubbio un fattore: "Errori arbitrali hanno inciso pesantemente su questo risultato. Nulla toglie che la squadra è allo sbando" commenta Fabio Leonardi.

"Arbitro indegno. Ha sulla coscienza secondo e terzo gol, fischi e non fischi a muzzo, l'espulsione di Lucca sull'ultima azione la ciliegina sulla torta" l'analisi di Paolo Catanzaro. Anche Santi Piazza vede nel direttore di gara una delle cause della sconfitta: "Difesa scarsa, arbitro ha condizionato la partita". Nel mirino dei tifosi, al pari del fischietto, c'è Pelagotti: "Pessimo Pelagotti" scrive Thierry Fogasser. "Ma perché non sostituire il portiere? Ogni tiro un gol" sostiene Gianni Viola.

E ancora: "Arbitro indegno, ma siamo senza portiere. Ha sulla coscienza almeno 8 punti in classifica" secondo Maurizio Vallone. Di Carlo suggerisce: "A questo punto perché non si prova Fallani? (Secondo portiere rosanero n.d.r.)". Certo è che non può essere solo colpa del portiere. L'estremo difensore non ha ricevuto la protezione adeguata dal resto della squadra, in particolar modo dalla difesa e gli ascoltatori di "Calcio d'Angelo" non mancano di sottolinearlo: "Gli errori sempre in difesa" scrive Pino Romano.

Vassallo Andrea: "Ho visto come del resto tutto il campionato una fase difensiva impresentabile, senza marcature.... i gol che subiamo sono tutti uguali. I nostri avversari tirano indisturbati all'interno dell'area". Imago Vocis: "Non si è perso per l'arbitro, ma per l'imbarazzante prova di tutta la difesa, portiere compreso". Filippi dovrà continuare a lavorare tanto sui movimenti difensivi, che comunque va evidenziato, non sono di sola competenza dei quattro difensori, bensì di tutta la squadra. Il Palermo tornerà in campo sabato alle ore 20:30 (c'è stato il cambio di programma) contro la Paganese, in quel di Pagani. L'appuntamento con la rubrica a cura di Angelo Morello è per sabato alle ore 22:30

