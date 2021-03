Palermo, il match contro la Paganese anticipato a sabato 13 marzo

Cambia il giorno e l'orario di Paganese-Palermo. La partita era prevista per domenica 14 marzo alle ore 12.30, ma alla fine si è optato per un netto cambio di programma.

La gara sarà infatti anticipata a sabato 13 marzo e si giocherà alle 17.30: per l’ufficialità del cambio di data e orario si attende ora il comunicato ufficiale della Lega Pro a ratifica dell’intesa fra le due società. Il Palermo tornerà quindi in campo sabato anziché domenica ad ora di pranzo.

I rosanero sono a caccia della rivincita dopo la sconfitta di ieri pomeriggio allo stadio Barbera contro la Juve Stabia. Un brutto 2-4 arrivato dopo pochi giorni il successo in trasferta nel derby in trasferta al Massimino contro il Catania. Un successo che aveva rispolverato il tifo palermitano ma che è poi ripiombato nello sconforto.

Un inizio di marzo travagliato per la squadra di viale del Fante, un mese iniziato con l'esonero dell'allenatore Boscaglia e l'avvicendamento in panchina del suo ex braccio destro Giacomo Filippi, che all'attivo ha un vittoria e una pesante ko. Sarà proprio la partita contro la Paganese e rivelare quale sia il destino di questa squadra?

