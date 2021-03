Tifosi in delirio per il Palermo: Santana e Filippi gli eroi del derby

È un derby che passerà alla storia quello disputato mercoledì al Massimino. Dopo la vittoria del Palermo sul Catania tifosi in delirio sui social, come davvero non si vedeva da troppo tempo. I commenti arrivati a Calcio d'Angelo nella pagina Fb del Giornale di Sicilia con Angelo Morello lo dimostrano. "Prendetemi per pazzo si, pazzo per Santana" commenta simpaticamente Davide Sciacchitano. "Il Palermo ha giocato per i tifosi", secondo Gaetano D'Aloisi. "Grande vittoria, grande felicità di gruppo", scrive Francesco Fazzone. Uno dei principali protagonisti è senza dubbio l'allenatore Filippi.

L'ormai ex vice di Boscaglia ruba la scena, ottenendo un successo all'esordio in panchina e i tifosi gli rendono merito: "Chiunque avrebbe fatto meglio di Boscaglia, ma Filippi non ha sbagliato nulla. Bravo il nuovo allenatore", il parere di Paride Rogito. Fabio Renda: "Non so cosa abbia fatto in una settimana, ma questo è il miglior Palermo della stagione. Grandissima cattiveria agonistica e in questa Serie C fa la differenza". "Vincere in 10 vs 11 non ha prezzo. Squadra affiatata, bilanciata e con i migliori giocatori possibili. Filippi ha dimostrato di saper far gruppo" il pensiero di Francesco Paolo Parisi.

Non possono mancare ovviamente, gli apprezzamenti anche per capitan Santana, autore di una rete che lo proietta nella leggenda. L'argentino è infatti l'unico calciatore nella storia del Palermo ad aver segnato almeno una rete con i rosanero in tutte le categorie, dalla A alla D: "Grandissimo Santana", scrive Gaspare Albegiani. E ancora: "Santana sangue rosanero. Abbiamo fatto una stupenda vittoria", prosegue Panzica Giulio. Per Luigi Grillo l'ala argentina dovrebbe giocare sempre: "Santana almeno un tempo a partita". Il Palermo adesso dovrà saper dare continuità al risultato, nonostante per molti amici di "Calcio d'Angelo" la stagione possa anche concludersi qui: "Questa vittoria vale un campionato" per Vincenzo Picone.

Lo segue a ruota Fabio Tumminello: "Per me possiamo finire il campionato", giusto per rendere bene l'idea di quanto valesse il derby per il pubblico palermitano. Ovviamente la Serie C continuerà e gli uomini di Filippi se la vedranno domenica alle ore 15 con la Juve Stabia in un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Appuntamento con Angelo Morello per le 17 sempre di domenica, sperando di commentare una nuova vittoria del Palermo.

