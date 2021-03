Dalla A alla D, Santana nella storia del Palermo: primo rosanero a segnare in tutte le categorie

È un gol storico quello che Mario Alberto Santana ha realizzato ieri sera al Massimino di Catania. La giocata da tre punti che ha regalato al Palermo la vittoria nel derby permette all'argentino di diventare il primo calciatore a segnare almeno una rete in tutte le categorie, dalla A alla D, con la maglia rosanero.

Una storia d'amore, quella tra Santana e il Palermo, iniziata nel 2002 dopo la breve parentesi al Venezia. Proprio nel campionato di Serie B 2002-03 il centrocampista realizza il suo primo gol con la maglia rosanero, nella vittoria esterna contro il Vicenza del 19 ottobre 2002. La prima rete in Serie A con i siciliani invece arriva il 20 febbraio 2005, nel 3-2 al Lecce in cui Santana realizza una doppietta.

Tante le esperienze dopo l'addio al Palermo nel 2006: cinque anni da protagonista alla Fiorentina, brevi parentesi a Napoli, Cesena, Torino, Genova e persino in Portogallo, all'Olhanense. Nel 2015 il ritorno in B con il Frosinone e poi tre anni e mezzo con la Pro Patria prima del grande ritorno in Sicilia.

Lo scorso anno, nonostante il grave infortunio, 12 presenze e tre gol in Serie D e ieri il primo sigillo nella terza serie italiana che gli vale il prestigioso record nella storia del calcio rosanero. Un'impresa, quella di segnare nelle prime quattro categorie con la stessa maglia, che fino ad ora era riuscita solo a Lorenzo Pasciuti e Alessandro Lucarelli.

