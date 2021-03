Vigilia di Catania-Palermo, Filippi: "Dobbiamo vincere tutti i duelli"

Non è una partita, è la partita. Vigilia di derby, vigilia di Catania-Palermo. Sta meglio il Catania che dopo il pari con la Vibonese proverà a tornare alla vittoria contro un Palermo falcidiato dalle assenze e con il neo tecnico Filippi in panchina dopo l’esonero di Boscaglia. Per Filippi le prime parole da allenatore rosanero in vista del match di domani sera: “Siamo concentrati e determinati per la partita di domani. In questa stagione sono state alternate buone e cattive prestazioni. Dobbiamo lavorare sulle carenze, anche durante gli allenamenti alterniamo momenti di intensità tecnico tattica. Credo fortemente nei valori di questa squadra. Ringrazio Boscaglia, mi ha dato la possibilità di arrivare fin qui, mi ha introdotto in questo mondo. Sono sicuro che farà il tifo per me, oggi interessa solo il Palermo”.

Filippi racconta come è andata: “Ho parlato con i dirigenti dopo la partita. Mi hanno dato l’incarico per proseguire la stagione e ho accettato volentieri senza pensarci due volte. Sono un professionista e da tale mi devo comportare”.

Filippi ribadisce di non aver sentito Boscaglia: “Non ho ancora parlato con lui, ma da persone mature ci sentiremo. Sono sicuro che lui vuole il meglio da me. A Brescia situazione diversa, ho rinunciato per tanti motivi, è stata una cosa superficiale. Non ho chiesto nessuna garanzie. Voglio rendere questo piatto prelibato, unire i cocci e compattarli. So quanto vale il derby e lo sanno anche i ragazzi. Una partita simile non va caricata, si presenta da sola. Eleviamo al massimo la voglia di vincere tutti i duelli, nelle ultime partite ci è mancata qualcosa in questo senso”.

