Palermo, la squadra "pesa" 4,7 milioni: il Covid complica i piani del club

La rosa del Palermo pesa "circa 4,7 milioni di euro" sulle casse societarie. È lo stesso club di viale del Fante a rendere nota tale cifra nella relazione semestrale approvata in questi giorni, tracciando così una linea su quelli che sono i costi per l’organico messo a disposizione di Boscaglia. Per la precisione, si tratta di una stima del costo complessivo per la corrente stagione della prima squadra e del quadro dei tecnici-addetti, inserita nel bilancio intermedio che il Palermo ha chiuso con una perdita di 2.986.925 euro.

In sostanza, la società rosanero - a metà del proprio cammino nella stagione 2020/21 - prevede una spesa totale inferiore ai 5 milioni di euro per la squadra. Nel primo semestre, i costi per il personale ammontano a 2.159.358 euro (tra stipendi, tfr, oneri sociali e altri costi) e rappresentano in tal senso la voce di maggiore impatto.

Sempre per ciò che riguarda il parco calciatori, le spese sostenute per la composizione della prima squadra erano già state rese note nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020. Il costo dei cartellini dei tesserati, acquisiti in sede di mercato, è di 40 mila euro, equamente divisi tra il conguaglio riconosciuto al Lecce per Saraniti e quello accordato alla Roma per Silipo. Per le altre acquisizioni, completate nella fase finale della finestra estiva (Kanoute e Broh) o subito dopo (Somma, Luperini e Almici, ingaggiati da svincolati), non è stato indicato alcun corrispettivo.

Sul fronte dei ricavi, si fa sempre più evidente l’effetto del Covid-19 e delle misure restrittive attuate per contenere il diffondersi dell’epidemia.

