Al Palermo non basta una perla di Floriano, il Catanzaro si prende i tre punti al Barbera

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': FISCHIO FINALE

92': espulso Saraniti. L'attaccante, già ammonito, interviene a gamba tesa su una palla alta e viene sanzionato con il secondo giallo

90': 4 minuti di recupero

90': forze fresche per il Catanzaro, dentro Grillo e Baldassin

89': assalto del Palermo, cross di Marconi e ancora Saraniti di testa: palla centrale che non impensierisce il portiere calabrese

88': calcio d'angolo di Almici, stacca altissimo Saraniti ma il suo colpo di testa viene respinto da Di Gennaro. Grande occasione per il Palermo

85': fase di gioco molto spezzettata adesso, il Palermo fatica a imbastire una reazione

84': ammoniti Carlini e Saraniti

82': ora Boscaglia tenta il tutto per tutto, fuori De Rose e dentro Saraniti

80': GOL DEL CATANZARO, MARTINELLI. Calcio di punizione dalla sinistra, il colpo di testa di Martinelli che sorprende la retroguardia e ospiti in vantaggio

79': fallo di Palazzi che interrompe una ripartenza e ammonizione

76': nel Catanzaro fuori Curiale e dentro Evacuo

75': iniziativa di Rauti, serpentina al limite dell'area e poi rasoterra che Di Gennaro neutralizza

69': altri due cambi per il Palermo, escono Santana e Kanoute ed entrano Rauti e Silipo

64': calcio d'angolo di Almici, Luperini stacca più in alto di tutti e insacca ma c'era fallo in attacco. Gioco fermo, punizione per il Catanzaro

63': ci prova Lucca su punizione, palla deviata in corner

62': fuori Floriano e Crivello, dentro Palazzi e Almici

61': calcio di punizione dai 20 metri a favore del Palermo, fallo di Corapi su Kanoute. Ammonito il capitano dei calabresi

57': Santana si libera di due avversari e lascia partire un lungo cross su cui Lucca non arriva per pochissimo

55': ancora Palermo, gran botta dal limite di Santana ma la palla è centrale e Di Gennaro respinge con i pugni

55': sul capovolgimento di fronte Lucca trova spazio in area e mette in mezzo un pallone interessante su cui però non arrivano i compagni

54': occasione per il Catanzaro, Riccardi mette giù un lancio lungo dalla difesa e serve Di Massimo. Conclusione di piatto controllata da Pelagotti

50': palla filtrante di Crivello per Santana, buona l'idea ma palla troppo lunga e il portiere può uscire e intervenire

46': INIZIA IL SECONDO TEMPO

45': FINE PRIMO TEMPO

40': calcio di punizione dai 25 metri per il Palermo, Lucca ci prova ma la barriera respinge in corner

34': brutta palla persa a centrocampo da Santana, il contropiede del Catanzaro non si finalizza grazie all'ottima chiusura di De Rose

31': GOL DEL PALERMO, FLORIANO. Immediata reazione del Palermo, Floriano riceve palla al limite dell'area e con un bellissimo destro a giro sigla il gol dell'1-1

27': GOL DEL CATANZARO, VERNA. Improvvisa fiammata giallorossa, inserimento di Verna che taglia in due la difesa del Palermo e sinistro rasoterra che si infila all'angolino

25': Floriano va giù in area, l'arbitro fischia la simulazione e c'è il giallo per l'attaccante rosanero

20': splendido traversone di Santana che trova Lucca di testa, la palla sfiora il palo dopo una deviazione e finisce in angolo

19': Curiale si libera in area grazie a un'ingenuità di Crivello, la conclusione dell'attaccante catanzarese però non è potente e Pelagotti rimedia

18': ci prova il Palermo con un'iniziativa individuale di Floriano, il destro dal limite però è debole e Di Gennaio blocca senza problemi

17': altra chance ospite, cross di Riccardi dalla destra e colpo di testa di Di Massimo parato da Pelagotti

15': rischia grosso il Palermo, palla vagante in area rosanero e Pelagotti si fa trovare pronto sulla conclusione al volo di Carlini

11': prima occasione per il Palermo, cross di Crivello dalla trequarti per Lucca il cui colpo di testa è troppo debole e centrale per impensierire Di Gennaro

6': calcio d'angolo per il Catanzaro, cross di Corapi messo fuori, poi conclusione sbilenca di Porcino e palla fuori

2': Palermo che parte subito all'attacco, il traversone per Lucca però è troppo lungo e il pallone si perde sul fondo

1': PARTITA INIZIATA

Palermo a caccia della terza vittoria consecutiva, contro il Catanzaro torna dal primo minuto capitan Santana. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Catanzaro, valevole per la 26a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12:30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello; 27 Luperini, 18 De Rose, 11 Santana (C.); 20 Kanoute, 17 Lucca, 7 Floriano. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 5 Palazzi, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong, 29 Almici.

CATANZARO: 33 Di Gennaro; 13 Fazio, 5 Martinelli, 20 Riccardi; 32 Garufo, 4 Corapi (C.), 8 Verna, 34 Porcino, 29 Carlini; 7 Curiale, 18 Di Massimo. Allenatore: Calabro

A disposizione: 22 Branduani, 12 Ianni, 9 Jefferson, 10 Parlati, 15 Molinaro, 16 Pierno, 17 Evacuo, 19 Gatti, 21 Risolo, 23 Baldassin, 25 Grillo, 27 Casoli.

ARBITRO: Alessandro Di Graci (Como).

ASSISTENTI: Davide Meocci (Siena) e Andrea Micaroni (Chieti).

QUARTO UOMO: Emanuele Frascaro (Firenze).

