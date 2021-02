Il Palermo cerca il tris contro il Catanzaro, Boscaglia: "Valente out, Santana è recuperato"

Obiettivo tris di vittorie consecutive. Il Palermo dopo i successi contro Bisceglie e Turris, domani alle 12,30 sfiderà il Catanzaro al Barbera. Una partita comunque non proibitiva per la compagine rosanero che deve e vuole risalire ancora in classifica. Roberto Boscaglia recupera pedine chiave per una delle partite più importanti della stagione.

Luperini ritorna dalla squalifica, Santana sta meglio. Si va verso la conferma del 4-3-3 ma non ci sarà Valente: "Ha avuto un piccolo problema - dice Boscaglia - niente di grave ma non ci sarà domani, così come Odjer e Doda. Almici e Santana sono recuperati. Giocando ogni tre giorni bisogna valutare tante cose, squadra che vince non si tocca, è vero, ma quando stanno tutti bene: bisogna valutare mille cose".

£Scontro diretto col Catanzaro? Per me non è così, ma non perché non siamo vicini. Era fondamentale vincere contro Bisceglie e Turris ed è importante anche col Catanzaro, dobbiamo fare punti ma non possiamo pensare che sia uno scontro diretto. Ogni partita è importante e sono tranquillo perché ho sensazioni positive; ovviamente mai stare tranquilli, mai abbassare la guardia".

Boscaglia vede un Palermo ora diverso: "Nelle ultime partite abbiamo raccolto i frutti ed è evidente che vincere aiuta a vincere e a dare consapevolezza. Noi siamo consapevoli che i nostri obiettivi sono altri; a noi non basta più fare bene. Bisogna fare meglio degli altri. Il 90% non basta. Bisogna dare tutto".

© Riproduzione riservata