Il Palermo fa visita alla Turris e cerca continuità, Boscaglia: "La squadra è convinta"

Alla ricerca della continuità. Il Palermo dopo la bella vittoria sul Bisceglie, domani nel turno infrasettimanale farà visita alla Turris. Gara complessa ma non impossibile per la compagine rosanero che sabato scorso ha finalmente sfoderato una buona prestazione.

“Domani vogliamo il risultato - dice Roberto Boscaglia in conferenza stampa - ben venga se viene attraverso il gioco. Dobbiamo avere una reazione a tutte quelle che sono le cose che non vanno, come gli infortuni e le squalifiche. La squadra è convinta, dobbiamo continuare su questa strada”.

Sull’avversario: “Turris in crisi, ma non mi fido. All’andata ci ha fatto vedere i sorci verdi vincendo al 94′. È una squadra che vuole risalire la china. Sarà la solita partita di Serie C che nasconde moltissime insidie. Spero che la classifica non influisca nella mente dei calciatori. Il messaggio è che non dobbiamo guardare la classifica, ci distoglie da quello che è il nostro obiettivo, cioè giocare partita per partita. Sappiamo che con due tre vittorie si va verso il quarto posto, ma anche che al contrario si rischia di uscire dalla zona playoff”.

