La vittoria del Palermo, i tifosi esaltano Santana e Lucca

Ritorno alla vittoria: i rosanero dopo un lungo periodo senza i tre punti, battono il Bisceglie pur con qualche sofferenza, riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi. Lo dimostrano i commenti su Calcio d'Angelo, la rubrica sulla partita condotta da Angelo Morello. "Un risultato che genera ottimismo per il futuro. Speriamo sia il primo di una lunga serie" commenta Francesco Pellegrino. "Bellissimo Palermo, mi faccio San Valentino tranquilla. Auguri Palermo e Santa Rosalia" scrive l'amica Francesca Sorce.

"Ho visto un Palermo grintoso e ordinato. Unica nota negativa le tre ammonizioni che si potevano evitare. Grande Santana e Lucca che per me è il nuovo Toni". dice ricco di ottimismo Rob Sacco. A raccogliere gli elogi dei sostenitori palermitani è senza dubbio Capitan Santana, autore di un'ottima prestazione: "Santana ha cambiato volto alla squadra! Anche cambi finalmente azzeccati", il pensiero di Rick Gr.

Dello stesso avviso è Giuseppe Fiandaca: "Sembra paradossale ma la sola presenza di Santana in campo si sente. L'esperienza nel calcio è fondamentale". "Santana da solo vale più di Broh e Kanoutè messi insieme" secondo Peppino Scaglione. Ma l'esperto argentino non è il solo a illuminare la piazza: Lorenzo Lucca è l'autentico mattatore del match e i tifosi cominciano a ricredersi sul talento classe 2000: "Spesso di Lucca, più che le reti, si guardano sbagliando, gli errori sotto porta. Anche a Cavani succedeva, e da 4 passò a 17 milioni di euro e ancora segna" paragone molto ambizioso quello di Sergio Cravotta.

Altrettanto ambizioso è Imago Vogis: "Lucca è il Lukaku rosanero". Una scalata nelle gerarchie dei tifosi che renderà sicuramente orgoglioso l'ex Torino, che va comunque lasciato tranquillo nel suo percorso di maturazione, senza aggiungere una pressione già forte.

Chi divide, invece, come sempre l'opinione del pubblico è Roberto Boscaglia. Se per qualche tifoso ha messo in campo una formazione equilibrata e vincente, per qualche altro il giudizio è sempre negativo: "Questa squadra ha pagato errori non propri ma del proprio allenatore. Oggi con Santana è stata un'altra squadra. La formazione variabile ad ogni partita la rende debole" scrive Francesco Paolo Parisi.

Paride Rogito: "Formazione iniziale fatta con buon senso a razionalità. Centrocampo con i piedi buoni con Santana e De Rose e in attacco con Rauti che è una garanzia". Non basta la vittoria a convincere Giuseppe Buetto: "Il primo a non capire niente è Boscaglia. I calciatori tecnicamente bravi e con esperienza vanno schierati titolari". "Ma Broh è il figlioccio di Boscaglia? Se non lo mette in campo... finalmente ha dato qualche minuto a Martin" osserva Stefano Sala.

Il Palermo, attualmente all'ottavo posto, affronterà mercoledi alle 15 la Turris. Uno scontro diretto in chiave playoff determinante per il prosieguo della stagione. L'appuntamento con Calcio d'Angelo è rinnovato proprio a mercoledì alle ore 17, per commentare insieme ad Angelo Morello la prestazione dei rosanero.

