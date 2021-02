Il Palermo torna a vincere al Barbera dopo due mesi, Bisceglie battuto 3-1 in rimonta

Era la vittoria che ci voleva, sperando che possa segnare la svolta della stagione rosanero. Il Palermo torna alla vittoria in casa e lo fa dopo due mesi di ramadan: 3-1 al Bisceglie e finalmente prestazione sopra le righe. Travolgente Lucca, l’attaccante rosanero – che dalle movenze assomiglia a Bobo Vieri – è sempre più decisivo: due gol e pilastro inamovibile del reparto offensivo dei siciliani.

Lucca ha preso per mano il Palermo e con determinazione e rabbia lo ha trascinato ad un successo fondamentale. E dire che il pomeriggio della ciurma di Boscaglia era iniziato con il mare forza nove, pugliesi in vantaggio dopo pochi minuti. Ma oggi nel Palermo, a sorpresa, c’è stato anche il redivivo Mario Alberto Santana che con qualità e classe ha dato uno slancio importante alla squadra.

Dopo il pari di Lucca, è proprio dell’argentino l’assist per la capocciata vincente di Luperini. 2-1 e partita in discesa per il Palermo? Macché, il Bisceglie non ha mai mollato e il Palermo spesso pecca di poca cattiveria sotto porta, così dopo alcune occasioni fallite, ci ha pensato nel finale ancora il gigante Lucca a fare tris e a regalare tre punti d’oro al Palermo.

Non era facile, anche perché dopo lo svantaggio tutto era divenuto più complicato, ma oggi i rosa hanno tirato fuori il carattere, quella “cattiveria” chiesta ieri da Boscaglia. Adesso la strada è ancora una volta tracciata, il viaggio dei rosa riprende, si spera con meno fermate possibili.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': PARTITA FINITA

90': 4 minuti di recupero

89': partita ormai quasi archiviata, il Palermo sta per tornare dalla vittoria

84': GOL DEL PALERMO. Palla ancora vagante in area del Bisceglie, c’è sempre Lucca ad approfittarne e in due step riesce a gonfiare ancora la rete

82': fuori Palazzi e Luperini, dentro Broh e Martin

78': Palermo che sta legittimando al momento la vittoria con un dominio totale del match

73': azione travolgente di Lucca, l’attaccante supera tutti ma poi conclude alto

71': out Rauti e dentro Kanoute

68': fuori un ottimo Santana e dentro Marconi

64': il Palermo sta schiacciando il Bisceglie ma non riesce a chiudere il match

59': altra occasione per Luperini che questa volta di testa mette a lato

54': Bisceglie pericoloso, Palermo che corre un brivido su una conclusione avversaria

47': Lucca di testa e palla di poco alta, Palermo pericoloso

46': INIZIA IL SECONDO TEMPO

45': FINE PRIMO TEMPO

37': GOL DEL PALERMO. Gran palla di Santana in mezzo, Luperini salta più in alto di tutti e mette alle spalle di Spurio

32': clamorosa occasione per il Palermo, Lucca ruba palla e tutto solo spara a lato da posizione ravvicinata

29': Rauti ci prova con un velenoso diagonale e palla che per poco non pesca l’angolino

25': ritmi che si sono abbassati, il Palermo sta cercando di trovare gli spazi per imbastire l’azione offensiva

19': Palermo che adesso prende coraggio e spinge sull’acceleratore

14': GOL DEL PALERMO. Azione tambureggiante del Palermo, palla vagante e Lucca come un falco interviene sotto porta e mette dentro la palla del pari

11': Valente su punizione, palla tagliente e che esce di poco

7': GOL DEL BISCEGLIE. Lancio perfetto per Rocco che filtra e taglia in due la difesa rosanero e con un preciso rasoterra trafigge Pelagotti

4': ci prova De Rose dalla distanza, palla decisamente alta

2': Palermo che cerca subito la strada del gol, i tre punti in casa mancano da due mesi

1': PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Bisceglie, valevole per la 24a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 14:30. Boscaglia schiera il capitano Santana dal primo minuto.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello; 27 Luperini, 18 De Rose; 11 Santana (C.), 23 Rauti, 14 Valente; 17 Lucca.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 15 Marconi, 16 Peretti, 20 Kanoute, 21 Broh, 26 Marong.

BISCEGLIE: 22 Spurio; 26 Altobello, 5 Priola (C.), 27 Bassano; 25 Tazza, 8 Cittadino, 23 Maimone, 28 Pedrini, 3 Giron; 24 Sartore, 11 Rocco.

Allenatore: Papagni

A disposizione: 1 Russo, 4 De Marino, 6 Vona, 7 Mansour, 9 Cecconi, 13 Zagaria, 15 Ferrante, 16 Gilli, 18 Musso, 19 Vitale, 20 Romizzi, 21 Casella.

ARBITRO: Andrea Bordin (Bassano del Grappa).

ASSISTENTI: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Mario Pinna (Oristano).

QUARTO UOMO: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

© Riproduzione riservata