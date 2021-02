Palermo in vendita tra rumors e indiscrezioni ma ancora nessuna vera trattativa

Solo rumors, nessuna trattativa, nessuna chiacchierata, nessun contatto ufficiale, anche se l’apertura di Dario Mirri verso una possibile cessione, sta già alimentando tante voci sulla vendita del Palermo. Sembra quasi un “déjà vu”, come quando Maurizio Zamparini annunciava di voler mettere in vendita il Palermo e puntualmente si iniziava a parlare di sceicchi, americani, miliardari arabi interessati al club rosanero.

Al di là di qualche sterile interesse per lo più in fase embrionale, sul club di Viale del Fante non ci sono i radar di imprenditori interessati. Sarà perché siamo ancora in piena emergenza sanitaria e quindi in questo momento un investimento nel mondo pallonaro sarebbe sicuramente poco redditizio, sarà perché la richiesta di Dario Mirri ad un’eventuale trattativa parte da 15 milioni, fatto sta che non sembrano esserci interessi concreti e fondati sul club palermitano.

Tra i rumors registrati negli ultimi giorni ci sarebbe anche quello di un fondo del Bahrein interessato a rilevare il Palermo, ma anche qui si tratta di un’indiscrezione e basta. Sul campo invece il Palermo pensa alla partita di sabato contro il Bisceglie, una gara da vincere e basta. Boscaglia ritrova Lucca ma perde ancora Almici. In difesa potrebbe rientrare Marconi. Il tecnico rosanero starebbe pensando anche di schierare assieme a Lucca anche Saraniti, l’obiettivo è quello di dare un impulso ad un reparto, quello offensivo, spesso poco incisivo.

© Riproduzione riservata