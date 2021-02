Il Palermo fuori dalla zona playoff, la delusione dei tifosi nei commenti a Calcio D’Angelo

Il Palermo non vede la luce in fondo al tunnel: i rosanero perdono anche ad Avellino ed escono dalla zona playoff. I campani si impongono 1 - 0 grazie ad un clamoroso errore di Pelagotti. Tuttavia i nostri amici di "Calcio d'Angelo" non ritengono l'estremo difensore il maggior responsabile: "La verità è che danno l'impressione di essere tutti confusi da agosto" commenta Giovanni Di Lorenzo.

"I giocatori non seguono più Boscaglia da tempo. O non lo capiscono o non tollerano il suo modo di porsi alla squadra. Spogliatoio spaccato" analizza Salvatore Dispenza. E ancora: "La squadra più scarsa della storia del Palermo" scrive, forse esagerando un po', Umberto Caruso. Infine Fabrizio Pirrone: "Non commento l'errore di Pelagotti, ma ad ogni fischio finale mi risuonano sempre in mente le parole di Sagramola 'Le partite si vincono con un centravanti di tanti gol'". Per i tifosi rosanero, dunque, non è solo Pelagotti a dover espiare le proprie colpe, effettivamente in una squadra si vince o si perde tutti insieme.

Un'analisi lucida da parte dei supporter palermitani, che continuano a invocare un cambio in panchina, quantomeno per tentare di dare una sterzata: "Solo una cosa vorrei dire - scrive Claudio D'Amico -, dopo 23 giornate e senza una parvenza di gioco, con un allenatore in grande confusione e con i conflitti nello spogliatoio, una società seria esonererebbe Boscaglia. Ma non succederà". "Boscaglia non deve essere esonerato, se ha rispetto del proprio lavoro deve dimettersi" il pensiero di Enzo Alduina.

Panzica Giulio ha perso la pazienza: "Scandaloso. Boscaglia via, bisogna dare un segnale forte, non si onora la maglia rosanero. Mirri cosa aspetti?" Se i social sono un termometro di ciò che si respira nell'ambiente, possiamo tranquillamente affermare che la popolarità del Palermo tra i propri affezionati, non è mai stata così bassa da almeno 20 anni a questa parte. C'è uno sconforto assoluto che preoccupa e non poco. Tuttavia, potrebbero bastare 2-3 vittorie perchè la musica cambi, sia in campo che sugli spalti. La squadra di Boscaglia (che non rischia l'esonero) sfiderà sabato alle ore 14:30 il Bisceglie. All'andata fu una mezza tragedia. La speranza è che i rosanero facciano un regalo di San Valentino ai propri innamorati. L'appuntamento con "Calcio d'Angelo" è per sabato alle ore 16:30.

