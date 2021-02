Palermo, tra i tifosi barlumi di speranza: "Se giocasse sempre così..."

Il Palermo convince ma non vince: un piccolo gioco di parole può essere utile a descrivere il pomeriggio agrodolce che hanno vissuto i rosanero. La squadra di Boscaglia pareggia 1-1 contro la Ternana, disputando una buonissima partita, senza tuttavia riuscire a dare il colpo di grazia agli umbri.

Stavolta i tifosi, come sempre numerosi nella trasmissione "Calcio d'Angelo" con Angelo Morello, sono divisi tra chi continua nella propria insoddisfazione e chi intravede un barlume di speranza: "Se giocasse sempre così e segnasse di più...", scrive Salvatore Raineri. Carlo Silvana Scalzo dice: "Palermo convincente, mi è piaciuto De Rose e Lucca. Bella partita, peccato per il pareggio, Falletti è stato fortunato. Quando tornerà Almici saremo al top".

Marcello Guzzo: "Per me è cambiato poco, un po' più di cattiveria, ma non abbiamo chi fa gol a parte Lucca". "Questa squadra comincia a essere un po' più quadrata, lascia ben sperare per il futuro". Insomma, un addolcimento nei confronti della squadra che appare già come un grande successo, considerando la depressione profonda di tutto l'ambiente fino a ieri.

Tuttavia non manca qualche bacchettata a Boscaglia (ottimo nella preparazione della partita) sui cambi effettuati: "Quando tutto sembra andare per il verso giusto, fa entrare Broh". Gianni Longo evidentemente non perdona al centrocampista l'errore sottoporta poco prima del pareggio della Ternana. E ancora: "Kanoutè è la nostra croce! Quando lo capirà Boscaglia?" Secondo Maurizio Taormina, l'ex Catanzaro dovrebbe partire dalla panchina. Francesco Mercatante imputa una mancata contromossa alle scelte di Lucarelli: "Sul doppio cambio di Lucarelli, con due attaccanti veloci poteva, anzi doveva, cambiare qualcosa. Mettendo un marcatore in più. Non lo ha fatto e abbiamo buttato la vittoria". Più ottimista sul futuro è certamente Rick Gr: "Questa squadra può sbancare i playoff. La partita di oggi ne è la prova. Speriamo di piazzarci più in alto, possibilmente quarti o quinti".

Lo segue Marco Leto: "E' la dimostrazione che questa squadra non è da decimo posto. Manchiamo di personalità visto che le migliori prestazioni le abbiamo fatte con Ternana, Bari e Catania". Ne è convinto anche Salvatore Raineri: "Il Palermo molte volte non ha fatto belle prestazioni, però se avesse un pizzico di fortuna in più come la Ternana che si, è una grande squadra, però porta a casa punti anche con l'aiuto della dea bendata. Avanti così come oggi e forza Palermo fino alla morte!".

Il Palermo è atteso a un altro grande appuntamento domenica alle ore 15 contro l'Avellino, terzo in classifica. Vi rinnoviamo l'appuntamento con "Calcio d'Angelo" proprio al postpartita alle ore 17.

