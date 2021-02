Il Palermo frena la capolista Ternana al Barbera, Lucca e Falletti firmano l'1-1

Finisce 1-1 al Barbera il big match tra Palermo e Ternana, ancora imbattuta in campionato. Contro la capolista del torneo, il Palermo ha retto bene e ha anche gestito per larghi tratti la gara, trovando il vantaggio nella ripresa con il solito Lucca. La Ternana ha trovato il pari con l’ex Falletti, abile ad approfittare dell’unica disattenzione difensiva dei siciliani.

Poteva arrivare una vittoria importante, chissà forse quella della svolta, ma nel miglior momento dei rosa, vicini al raddoppio con Broh, è arrivato il pari ternano: quasi un’istantanea del campionato del Palermo. Poi nel finale però il Palermo ha rischiato seriamente di perderla quando Falletti su punizione ha colpito il palo con Pelagotti battuto.

Sulla ruota di Palermo oggi poteva uscire qualsiasi risultato, alla fine è un pareggio che soddisfa probabilmente più gli umbri che fanno un altro passo verso la serie B. Il Palermo però ha dato prova di avere carattere, qualità che nelle ultime giornate non è mai venuta fuori. Boscaglia dovrà lavorare ancora tanto ma se la sua squadra giocasse sempre come oggi, probabilmente il traguardo play-off potrebbe essere raggiunto con largo anticipo.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

95': PARTITA FINITA

93': clamoroso palo di Falletti, Ternana vicinissima al raddoppio

90': 5 minuti di recupero

86': scorrono i minuti, risultato in bilico, può succedere di tutto

82': tiro cross di Doda e per poco il portiere avversario non commette una papera clamorosa

81': esce Lucca e dentro Saraniti

79': adesso la Ternana prova a vincerla, Falletti ha dato vivacità al reparto offensivo umbro

73': GOL DELLA TERNANA. Ferrante sporca per Falletti che arriva dalle retrovie e batte Pelagotti, prima ingenuità della difesa rosanero

72': Palermo ad un passo dal raddoppio, testa di Broh e palla deviata dal portiere avversario

69': grande giocata di Raicevic, rovesciata di mezzo interno e palla che per poco non entra all'angolino

66': escono Accardi e Odjer, dentro Doda e Broh

65': Boscaglia mantiene alta la concentrazione dei suoi, il Palermo sta anche facendo scorrere il cronometro non rischiando molto

60': il Palermo regge e cerca adesso di colpire in contropiede, Ternana poco concreta

56': ci prova la Ternana, palla scodellata in mezzo ma Pelagotti interviene

53': È un Palermo convincente e che sta davvero giocando ad armi pari contro la corazzata del campionato

46': nel frattempo è entrato Silipo al posto di Kanoute

46': GOL DEL PALERMO. Gran palla in mezzo per Lucca che di testa anticipa tutti e mette alle spalle del portiere ternano, rosanero avanti

46': INIZIA IL SECONDO TEMPO

45': FINE PRIMO TEMPO

41': primo tempo che si avvia alla conclusione, gara non esaltante ma il Palermo ha comunque giocato meglio

34': Ternana che finora non ha mai affondato, Palermo abbastanza attento e diligente

28': ancora Palermo, palla in mezzo per Lucca che salta di testa e mette di poco a lato. Altra chance per il vantaggio dei siciliani

26': Palermo che in questa prima fase di match non sta assolutamente subendo la Ternana. Rosanero sicuramente più determinati rispetto alle gare precedenti

22': clamorosa occasione per il Palermo con Crivello che dall’esterno supera con un pallonetto il portiere avversario ma la palla viene salvata sulla linea da un difensore della Ternana

18': brivido per il Palermo, Vantaggiato di testa e palla che scende improvvisamente. Per fortuna out

13': occasione per il Palermo, Lucca tutto solo tira addosso al portiere

11': Valente a giro e palla che esce di poco

10': punizione molto interessante per il Palermo

6': Palermo che cerca spazi ma al momento la Ternana è solida e ben messa in campo

2': Ternana che gestisce palla e prova subito a prendere in mano il pallino del match

1': PARTITA INIZIATA!

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Ternana, valevole per la 22esima giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 18 De Rose, 19 Odjer; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh.

TERNANA: 1 Iannarilli; 25 Defendi (C.), 18 Boben, 6 Kontek, 28 Salzano; 30 Palumbo, 5 Damian; 21 Partipilo, 17 Falletti, 7 Furlan; 10 Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli. A disposizione: 22 Vitali, 3 Mammarella, 8 Proietti, 9 Ferrante, 11 Torromino, 14 Russo, 15 Suagher, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 31 Frascatore.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza).

ASSISTENTI: Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa).

QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).

