Palermo-Ternana, Boscaglia: "Giocherà la squadra che darà più garanzie"

Vigilia di Palermo-Ternana. Rosanero che dopo il pari di Potenza, cercheranno di fermare la capolista del campionato. Un’impresa non proprio agevole anche se nel match d’andata la formazione di Boscaglia ottenne un buon pari al Liberati. Oggi è tutta un’altra storia, con la Ternana schiacciasassi del torneo.

“Devo lavorare e far sì che la squadra lavori con passione e concentrazione - dice Boscaglia in conferenza stampa - credo che il percorso fatto finora non soddisfa me come altre componenti, tifosi compresi. Stiamo cercando di fare il massimo. Vedo che si fanno tante chiacchiere inutili che a volte possono avere effetto negativo su alcuni giocatori, soprattutto i più giovani. Io devo trovare le giuste soluzioni”.

Boscaglia si concentra sul match di domani: “Contro la Ternana giocherà la squadra che darà più garanzie, non ci saranno rotazioni prestabilite. Dobbiamo dimostrare che siamo sul pezzo; nonostante tante chiacchiere noi lavoriamo sodo. A me non mi toccano, ma alcuni giocatori possono soffrire. Mercato? Non mi va di parlare di queste cose. Quando sono venuto qui sapevo i programmi della società. Se qualcuno li ha dimenticati, non è un problema mio. Non bisogna volere tutto e subito, i progetti sono a lungo termine. Ci sono troppe chiacchiere, forse qualcuno ha dimenticato qualcosa. Saraniti? È un giocatore del Palermo, lo consideriamo un titolare. Ha fatto tutte le partite tranne una e lo dobbiamo ritrovare nelle prossime gare. Io so che doveva rimanere qui, da lui mi aspetto tanto”.

