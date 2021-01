Palermo, si raffredda la pista Di Gaudio: il calciatore vuole un club di Serie B

Con ogni probabilità il palermitano Di Gaudio non vestirà la maglia del Palermo. Se fino a qualche giorno fa sembrava abbastanza calda la pista che portava al calciatore del Verona, da inizio settimana sembra esserci stata una netta frenata.

Il giocatore, infatti, vuole andare a giocare in Serie B; attende una chiamata da un club cadetto e sta quindi attendendo gli ultimi giorni della sessione invernale che chiuderà ufficialmente i battenti il primo giorno di febbraio. Insomma se non dovesse arrivare nessuna chiamata dalla B, Di Gaudio allora si guarderebbe intorno e potrebbe anche valutare la possibilità di scendere ulteriormente di categoria e discutere con il Palermo.

Il club rosanero però non ha mollato la presa e mantiene un contatto diretto con il calciatore e il suo procuratore, insomma l’affare potrebbe anche decollare nelle ultime ore di mercato ma il Palermo non vorrebbe comunque sborsare cifre da capogiro per un giocatore che comunque ha già 32 anni e non gioca una partita ufficiale da diversi mesi.

Intanto i rosanero lavorano sul campo e pensano al match di sabato alle 12,30 a Potenza. Ivan Marconi è giunto alle fasi finali del programma di riabilitazione e il rientro in campo si avvicina sempre di più. Difficile che venga schierato titolare contro il Potenza ma per lui potrebbe comunque scattare la convocazione.

