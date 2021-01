Palermo tra campo e mercato: ufficiale De Rose, Di Gaudio prende tempo e domani c'è il Teramo

Ci siamo, il Palermo ha il suo primo acquisto in questa sessione invernale di mercato. Francesco De Rose è infatti un nuovo calciatore rosanero. La Reggina ha reso noto di «aver raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo. Al capitano della storica promozione della passata stagione - sottolinea la società amaranto - vanno i più sinceri ringraziamenti del club per l’impegno profuso e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

Anche il club rosanero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022 e si metterà subito a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia che potrebbe già schierarlo per il match contro il Potenza della settimana prossima. Il Palermo però non si ferma e nel mirino c’è sempre il palermitano Di Gaudio che però sta attendendo ancora qualche giorno prima di accettare l’offerta della società rosanero.

Il laterale infatti – in forza al Verona – vorrebbe giocarsi una chance in un club di B e sta aspettando le battute finali di questa sessione invernale. Intanto il Palermo domani alle 12,30 sfiderà il Teramo al Barbera per la prima giornata del girone di ritorno. Fuori ancora Almici e Marconi, in avanti Boscaglia potrebbe adottare alcune novità: Saraniti dovrebbe tornare titolare a scapito di Lucca, Silipo insidia Kanoute, mentre Valente dovrebbe essere confermato.

