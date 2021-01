Palermo, De Rose e Di Gaudio i rinforzi per Boscaglia

Francesco De Rose sarà il primo rinforzo invernale per una campagna acquisti che vedrà l'arrivo anche del palermitano Totò Di Gaudio. De Rose della Reggina, già valutato in estate, è tornato ad essere, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il primo obiettivo per il centrocampo rosanero.

Lo cercavano altri club, tra cui Modena e Avellino, ma il Palermo ha deciso di accelerare. Il Palermo, però, continua a tenere i contatti con la Virtus Entella per Crimi, mezzala messinese. Per quanto riguarda l'attacco, il Palermo sembrerebbe vicino a Di Gaudio dal Verona. Fuori rosa da inizio stagione, l’ala classe 1989 avrebbe potuto approdare in rosanero già nella finestra estiva del mercato.

