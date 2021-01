Palermo-Virtus Francavilla, i giocatori rosanero con la maglia di "Peter Pan" per l'asilo incendiato al Cep

“Solo chi sogna può volare”, diceva Peter Pan. Per questo oggi, nella partita casalinga contro la Virtus Francavilla, i giocatori del Palermo, per una volta, “rinunciano” al proprio nome sulla maglia e lo sostituiscono con il nome di uno dei più celebri personaggi amato da bambini e adulti, in onore dell'omonimo asilo del Cep dato alle fiamme due settimane fa.

"Un atto di violenza e prevaricazione già condannato dalle istituzioni e da tutti i cittadini palermitani onesti - dice la società rosanero -. E ora anche dal Palermo con un gesto simbolico che i giocatori rosanero scelgono di portare in campo tutti insieme, tutti uguali, nel nome di chiunque dentro o fuori da uno stadio combatta per difendere un sogno. Il sogno di una comunità civile sana, al riparo da vandalismi e intimidazioni criminali. Ma anche il sogno di uno sportivo che non smette mai di lottare, di crederci fino alla fine, per raggiungere un obiettivo. E così anche il sogno di un tifoso che si rialza da una delusione e crede con tutto se stesso nel successo della propria squadra. Un messaggio universale, che ciascuno può fare proprio, perché ha a che fare con la speranza, la fiducia in se stessi, l’impegno collettivo per il raggiungimento di obiettivi comuni, oltre ogni individualismo".

© Riproduzione riservata