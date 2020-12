Palermo-Casertana, l'analisi con Morello: tifosi divisi sui rinforzi

Si torna a vincere: dopo un ultimo periodo di difficoltà nel gioco e nei risultati, i rosanero conquistano 3 punti contro una Casertana a dir poco dimezzata. E' proprio sulla forza e l'attendibilità dei nostri avversari che si concentrano i primissimi commenti dei tifosi a "Calcio d'Angelo". Fabio Leonardi commenta così: "Alla Casertana mancava mezza squadra". "Casertana poca cosa" scrive Antonio Russo, e ancora: "Non mi è sembrato un test attendibile. Mancavano sette giocatori".

Pareri discordanti invece su Lucca, autore della rete che ha chiuso definitivamente il match: "Lucca bel gol ma togliendo il gol di testa è il vuoto cosmico" il pensiero di Dario Romano. Decisamente più ottimista Rob Sacco: "Lucca spero che diventi il nuovo Toni". Grandi complimenti, invece, per Accardi: "Spesso si è criticato Accardi, oggi sarebbe giusto fargli i complimenti, ha fatto la miglior partita stagionale" osserva Varia Giovanni. Effettivamente il difensore palermitano è andato anche vicino al gol, in svariate occasioni, come sottolinea Beppe Sanfilippo nel suo commento: "Buona prestazione di Accardi, con propensione ad inserirsi in zona gol".

Il Palermo avrebbe bisogno di qualche rinforzo nel mercato di gennaio? Anche qui come nel caso di Lucca, diversità di vedute tra i tifosi: "L'organico mi sembra completo, andare a prendere altri elementi creerebbe solo confusione ed imbarazzo nella rosa di Boscaglia", l'analisi di Beppe Sanfilippo. "A questa squadra manca una seconda punta affidabile in grado di far gol", scrive Antonio Russo. Salvatore Pecoraro: "Secondo me occorrerebbe rinfoltire il centrocampo con uno o due elementi di esperienza". "Il terzo posto è possibile, ci vogliono rinforzi per gennaio", secondo Ignazio Mangiacavallo.

Chiude la questione Fabio Leonardi: "Urgono tre innesti di qualità a gennaio". L'appuntamento con i nostri lettori è rinnovato a domenica prossima ore 17 dopo il match tra Palermo e Vibonese. I rosanero, in trasferta, giocheranno una partita importante dato che i prossimi avversari sono alle spalle dei rosanero di un solo punto.

© Riproduzione riservata