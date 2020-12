Palermo, Boscaglia: "Ai giocatori ogni tanto bisogna pungere l'orgoglio... "

"Ogni tanto ai giocatori bisogna anche pungere l’orgoglio, ma non avevo dubbi che oggi si sarebbe fatta una buona partita”. A parlare è l’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, dopo la vittoria per 2-0 sulla Casertana.

“Secondo me siamo riusciti a fare nei primi 20 minuti quello che avevamo preparato, poi ci siamo abbassati un po’. Oggi il 2-0 ci sta stretto, ma sono partite che se poi prendi un gol rischi, in queste partite dominate dobbiamo gestire meglio. In alcuni momenti l’abbiamo fatto bene in altri no. Poi abbiamo preso un espulsione e alcune ammonizioni senza motivo”.

© Riproduzione riservata