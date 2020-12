Cambio d'orario per Palermo-Bari: squadre in campo alle 15

Cambio d’orario per la partita Palermo – Bari. La sfida di mercoledì 23 dicembre rientra tra le variazioni annunciate dalla Lega Pro per la 17a giornata di campionato, in vista della quale ha diramato il nuovo programma completo nei tre gironi. La sfida si giocherà al “Renzo Barbera” alle ore 15.00 (anziché alle 18.30).

Quella del 23 dicembre sarà l’ultima partita del 2020 per il Palermo. Attraverso un comunicato ufficiale,infatti, l’Aic ha reso noto il rinnovamento dell’accordo riguardante la sosta invernale con la Lega Pro: dopo il turno infrasettimanale che si giocherà quindi il 23 dicembre, per i calciatori e gli addetti ai lavori ci sarà una pausa dalle attività di 8 giorni consecutivi. Gli allenamenti riprenderanno l’1 gennaio.

Prosegue nel frattempo la preparazione del Palermo in vista del match di domenica contro la Casertana. Boscaglia, dovrebbe confermare in parte l’undici titolare che ha perso a Foggia. Non ci sarà Saraniti, al suo posto Lucca. Rauti sulla trequarti. Torna in gruppo Santana che però non dovrebbe essere tra i convocati per domenica.

