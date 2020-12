Palermo oggi in campo contro la Viterbese, le probabili formazioni

La vittoria sul Monopoli ha confermato che la sconfitta con la Turris è stata solo una sbandata. Il Palermo c’è e oggi pomeriggio alle 15 contro la Viterbese - match valido per il recupero dell’8a giornata del campionato di Serie C - vuole continuare a vincere per scalare altre posizioni in classifica.

Tre punti per mettere la ali e prendere posto in posizioni sicuramente più idonee alle potenzialità e aspettative della squadra allenata da Boscaglia. “Attenzione alla Viterbese” è stato però il monito del tecnico rosanero alla vigilia del match, il penultimo posto occupato dai laziali non deve ingannare e soprattutto non deve far abbassare il livello di guardia del Palermo.

Boscaglia non dovrebbe cambiare molto, in difesa ancora una volta Almici e Crivello sulle fasce, Marconi e Somma coppia centrale. In zona mediana si va verso la coppia di centrocampisti che ha fatto bene contro il Monopoli. Odjer è titolare fisso e accanto a lui ci dovrebbe essere Luperini. Passiamo alla trequarti, Rauti è certo di una maglia, poi potrebbe toccare a Floriano e Kanoute, anche se Silipo scalpita per una maglia. Unica punta Saraniti.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma (Accardi), Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

VITERBESE (3-4-3): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Salandria, Bensaja, Falbo; Simonelli, Tounkara, Calì.

