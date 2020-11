L'analisi di Palermo-Monopoli con Morello e i tifosi: "Gara convincente"

Il Palermo fa tris contro il Monopoli: i rosanero tornano subito alla vittoria, dopo la sconfitta dolorosa contro la Turris maturata all'ultimo minuto di gioco. La squadra di Boscaglia ha ritrovato buone trame di gioco ma soprattutto i gol. Una prestazione che ha convinto i tifosi presenti, come sempre numerosi, a "Calcio d'Angelo": "Questo è il vero Palermo" il commento di Giuseppe Daniela, dello stesso avviso Fabio Leonardi: "Prestazione convincente. Dopo il furto della Turris era quello che ci voleva".

E ancora" Vicè Sparacino: "Grande Palermo". Secondo diversi sostenitori il merito è anche del Monopoli, autore di una partita coraggiosa, a differenza di quanto fatto da Potenza e Turris nelle ultime settimane: "Una vittoria importante, contro le squadre che giocano a pallone riusciamo a esprimerci meglio" il pensiero di Fabrizio Pirrone, analisi condivisa da Salvatore Mercadante: "Dopo Potenza e Turris abbiamo giocato finalmente contro una squadra che non si è chiusa. Vittoria non casuale".

Ernesto Saiola: "Se gli avversari giocano il Palermo gioca. Se vengono a difendersi non siamo in grado di scardinare le loro difese". Non mancano i complimenti ai singoli: tra i più acclamati senza dubbio Odjer. Il centrocampista ghanese è un fedelissimo di Boscaglia, che quando può, lo schiera sempre titolare: "Il migliore in campo per me è stato Odjer" il commento firmato da Rob Sacco. Premio condiviso con Marconi (autore di una rete) secondo Filippo Pedone.

Nel corso della trasmissione non sono mancati pareri discordanti soprattutto nella valutazione di Somma: "Somma 2 volte titolare e in entrambe le occasioni 0 gol subiti" l'elogio di Dario Zigra. Differente l'idea di Vincenzo Dallara: "Chiaramente Boscaglia non vede Accardi, addirittura preferisce Somma che stava per causare un danno ad inizio match". Mercoledì 2 dicembre alle 15 il Palermo affronterà al Barbera la Viterbese, attualmente terz'ultima in classifica. Rinnoviamo l'appuntamento alle 17, subito dopo il match, per una nuova puntata di "Calcio d'Angelo".

