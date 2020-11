Palermo, Boscaglia: "Dedichiamo la vittoria alla piccola Marta"

"Ci tengo tantissimo: ieri le abbiamo dedicato un pensiero, ma oggi a nome della famiglia Palermo vogliamo dedicare la vittoria alla piccola Marta". Lo ha detto l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia dopo la partita

di campionato di Serie C di questo pomeriggio vinta 3-0 contro il Monopoli. Il tecnico già ieri aveva rivolto un messaggio in ricordo della bambina morta mercoledì in una scuola palermitana, la «Vittorio Emanuele Orlando», per un malore durante l’ora di educazione fisica.

"Sappiamo che era tifosa - continua Boscaglia - e per fare sentire ancora di più la nostra vicinanza le dedichiamo la nostra vittoria". Alle parole dell’allenatore si unisce il difensore del Palermo Ivan Marconi, autore di uno dei tre gol con Almici e Saraniti che hanno deciso la partita. "Abbiamo giocato per onorare il ricordo della piccola Marta - dice Marconi -non la conoscevo personalmente, ma da quello che sento

sarà stata una ragazza splendida. Siamo andati sotto la curva per omaggiarla simbolicamente".

