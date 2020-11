Il Palermo attende il Monopoli, Boscaglia: "Ultimi progressi eccellenti"

Riprendere la marcia. Il Palermo dopo la sconfitta interna di mercoledì scorso con la Turris, ha domani l’occasione del riscatto. Al Barbera arriva il Monopoli, una gara da vincere e basta per la compagine rosanero. Oggi giornata di vigilia e di conferenza stampa per il tecnico Roberto Boscaglia che prima però vuole mandare un messaggio importante: “Volevo dedicare, a nome di tutta la squadra, un pensiero alla piccola Marta e alla sua famiglia, sappiamo che era una tifosa del Palermo; siamo molto tristi”.

Poi sul momento dei rosanero: “Abbiamo intrapreso un percorso che dura da tempo - dice il tecnico Roberto Boscaglia in conferenza stampa - stiamo ritrovando un po’ tutti i giocatori. Non si tratta di moduli ma di caratteristiche dei giocatori. Nelle ultime gare i progressi sono eccellenti. Non ci dobbiamo fare influenzare da un gol al 94′, tra l’altro eravamo anche messi bene (2 vs 1). Io lavoro sulla prestazione, non sui risultati. Noi siamo abbastanza contenti, mercoledì abbiamo giocato meglio che col Potenza. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Sulla mancanza di un bomber, Boscaglia si esprime così: “Attaccante da 15 gol in C? Ci sono giocatori come Pettinari che negli ultimi anni non aveva fatto tanti gol e nell’ultimo campionato ne ha segnati tanti. Dipende dalle caratteristiche della squadra. Non trovi il giocatore che ti garantisce un tot di gol. Dobbiamo essere bravi noi a “farcelo in casa”. Poi a gennaio si vedrà ma siamo contenti di quello che stiamo facendo”. E infine sulla gara di domani: “Mi aspetto un Monopoli con il coltello tra i denti per portare punti a casa. Nell’ultimo anno e mezzo ha fatto meglio fuori casa, riparte bene e verticalizzano subito”.

