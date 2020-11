Palermo, contro la Turris ballottaggio tra Kanoute e Silipo

Ritrovati gol, punti e vittorie, il Palermo adesso guarda avanti e vede all’orizzonte la possibilità di calare addirittura il poker di successi consecutivi. Domani alle 15 al Barbera arriva la Turris, un altro match non giocato per l’emergenza covid e che quindi verrà recuperato in un turno infrasettimanale. Un’altra sfida alla portata dei rosanero che vogliono continuare la scalata in classifica per avvicinarsi alle zone “vip”.

Boscaglia continua a recuperare pedine ma deve valutare anche la condizione atletica di alcuni giocatori che sono tornati arruolabili da poco e non hanno ancora la condizione fisica idonea.

Contro la Turris le scelte sembrano già fatte; in difesa Somma e Lancini sono recuperati ma non sono ancora al top ed ecco che quindi al centro dovrebbero giocare Peretti e Marconi, sulle corsie esterne invece conferma per Almici e Crivello. A centrocampo, dopo il gol segnato al Potenza, dovrebbe toccare a Luperini che farà coppia con Odjer.

Passiamo alla trequarti, certi del posto ci sono Rauti e Floriano, poi dovrebbe toccare ancora a Kanoute che è comunque in ballottaggio con Silipo. In avanti Saraniti è certo della maglia da titolare.

La Turris viene dal pareggio conquistato al Massimino, ed è una formazione tosta che spesso gioca un calcio spigoloso. Non sarà una passeggiata ma il Palermo non vuole fermarsi sul più bello.

