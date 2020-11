Palermo, tutti guariti dal Covid: domenica di riposo, mercoledì arriva la Turris

Adesso è tutto più rosa che nero. Le tre vittorie consecutive hanno consegnato le ali al Palermo che grazie ad uno scatto da velocista puro ha iniziato la scalata in classifica e gradualmente diventa sempre più squadra.

Ma non solo, dall’infermeria arriva un’altra ottima notizia: non ci sono più calciatori positivi al covid. Il virus quindi non aleggia più sulla squadra rosanero, da ieri anche anche gli ultimi tre tesserati in attesa (Bubacarr Marong, Mario Alberto Santana e Michele Somma) sono risultati negativi all’ultimo giro di tamponi effettuati da tutto il gruppo squadra. I tre rosanero non si sono però ancora riaggregati al resto dei compagni, dovranno prima riottenere l’idoneità agonistica e poi tornare quindi a disposizione di Boscaglia.

Domani domenica di riposo per il Palermo che avrebbe dovuto giocare il derby con il Trapani, rosanero che torneranno in campo mercoledì prossimo per affrontare in casa la Turris.

Difficile ipotizzare un ritorno di Valente già per la partita di mercoledì, l’esterno offensivo infortunatosi contro il Catania sta recuperando ma dovrebbe essere arruolabile per la gara di domenica prossima contro il Monopoli, sempre al Barbera. Palazzi e Corrado invece avranno bisogno di qualche giorno in più, ma stavolta Boscaglia ha comunque le alternative e potrà mandare in campo la migliore formazione. Tutto sembra adesso girare a favore del Palermo, carpe diem.

© Riproduzione riservata