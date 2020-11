Palermo, Boscaglia: "Ora abbiamo fiducia, la vicenda coronavirus ci ha uniti"

Sorride Roberto Boscaglia, il suo Palermo ha ormai imboccato la strada giusta. Dopo la vittoria sul Potenza, il tecnico rosanero analizza i temi del match: “La partita è stata preparata per giocare con più velocità – afferma – . Loro lavoravano molto bassi, nel primo tempo abbiamo giocato lentamente, provando cambi gioco a difesa schierata. Nel secondo tempo siamo migliorati, lavorando tra le linee e abbiamo creato tanto“.

Cambi azzeccati, Boscaglia ha dato slancio e sprint al Palermo con gli ingressi di Silipo e Luperini: “Sono stato fortunatissimo.

Avevamo bisogno di giocatori in grado di saltare l’uomo e inserirsi. Marcone? È arrivato con me a Trapani, un ragazzo molto forte, è un portiere di livello assoluto; è nelle sue corde fare queste partite. Peretti? Ha avuto un affaticamento al polpaccio e abbiamo preferito cambiarlo. Il pareggio di Catanzaro ha dato consapevolezza e fiducia, ma anche quello è successo col Covid, ci ha compattati. Dobbiamo continuare così, non basta quello che abbiamo fatto”.

