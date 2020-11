Il Palermo a caccia del tris contro il Potenza: partita iniziata, 0-0 - La diretta dal Barbera

16’: Scorrono i minuti ma al momento nessun sussulto in un match che si prospetta decisamente tattico.

12’: Floriano ci prova con una sorta di tiro-cross che però non sortisce gli effetti sperati con la palla che scorre oltre l’out di sinistra.

8’: Potenza che ci prova con una verticalizzazione che però non trova impreparata la difesa del Palermo che controlla palla e riparte.

5’: Ritmi non altissimi, il Palermo sta cercando di far uscire il Potenza che al momento è abbottonato e non si è sbilanciato in avanti.

2’: Palermo che inizia immediatamente a pressare sui portatori di palla del Potenza. La formazione lucana e’ allenata da Eziolino Capuano.

1': Partita iniziata!

Il Palermo torna in campo per recuperare il match contro il Potenza, già rinviato due volte. Un’altra buona occasione per i rosanero che certamente avranno ancora qualche tossina da smaltire considerati gli impegni ravvicinati, ma con il giusto spirito ritrovato dopo i due successi consecutivi.

In difesa out Palazzi e Corrado, parte titolare Peretti al centro con Marconi, e poi Almici e Crivello sulle corsie esterne. A centrocampo si rivede Odjer, turno di riposo per Martin. In attacco consueto schieramento a quattro, con Kanoute e Floriano sulle fasce, Rauti trequartista e Saraniti riferimento centrale.

Ecco le formazioni ufficiali di Palermo e Potenza, in campo alle 15 al Barbera.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A disposizione: Fallani, Matranga, Doda, Accardi, Martin, Silipo, Lancini, Lucca, Luperini.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma, Boldor, Coccia; Viteritti, Coppola, Compagnon, Iuliano, Panico; Ricci, Volpe. A disposizione: Santopadre, Brescia, Sandri, Romei, Lauro, Iacullo, Negro, Fontana, Spedalieri, Lorusso.

