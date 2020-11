Palermo, col Potenza è di nuovo emergenza: fuori Corrado, Palazzi e Valente

Non ci sono buone notizie dall’infermeria del Palermo in vista del match di domani contro il Potenza. Oggi si sono sottoposti ad indagine ecografica, dal prof. Angelo Iovane, Niccolò Corrado, Andrea Palazzi e Nicola Valente.

Gli esami di Corrado e Palazzi hanno evidenziato una lieve lesione al flessore sinistro per entrambi: i due calciatori stanno proseguendo il lavoro fisioterapico. Valente, invece, è ecograficamente e clinicamente guarito ed ha già iniziato la riatletizzazione ma non sarà arruolabile prima di una settimana.

Roberto Boscaglia però chiede ai suoi un’altra prova gagliarda: “Pensiamo solamente a vincere domani, più avanti penseremo ai grandi obiettivi. Le squadra nell’alta classifica? Non le stiamo guardando. Potenza in crisi e con squalifiche? Non mi fido per niente, sarà una partita difficile, la squadra è guidata da un mio caro amico, Eziolino Capuano".

La promozione resta il grande sogno rosanero. "Palermo nelle prime 10? Questo è un obiettivo minimo - dice Boscaglia -. La classifica della squadra di queste prime giornate non è veritiera. Abbiamo visto come gioca il Potenza con Capuano, hanno cambiato modulo, fanno una pressione alta. Una squadra diversa da quella di Somma”.

