L'analisi sul Palermo con Morello, i tifosi: ora tentiamo il grande colpo

Due indizi fanno una prova: i rosanero vincono ancora, stavolta a spese della Paganese e confermano di essere usciti da un periodo orribile, che aveva relegato i ragazzi di Boscaglia all'ultimo posto in classifica.

Una rinascita che ha reso entusiasti gli ascoltatori di "Calcio d'Angelo": "Palermo in continua crescita, cominciano a funzionare gli schemi di Boscaglia", scrive Giuseppe Alaimo. Ottimista anche Fabio Leonardi: "Stiamo migliorando, con due innesti a gennaio proviamo il grande colpo", gli fa eco Giovanni Trigona: "La mano di Boscaglia comincia a vedersi. Fiducioso". Giovanni Varia: "Appena la squadra sarà al completo e avrà la possibilità di allenarsi con continuità, diventerà devastante".

Grande conferma per Martin: il regista francese ha stregato il pubblico e anche il tecnico gelese, che nelle prime settimane non l'aveva tenuto in considerazione: "Con Martin in campo, mai perso. Non è un caso", dice Mario Salvatore Castronovo. Dello stesso parere Antonio Mucera: "Martin... la qualità paga. Da quando c'è lui la squadra gira con ordine". Tanti complimenti anche per Almici, autore di un assist per Saraniti in occasione del secondo gol: "Almici di categoria superiore", dice Maurizio Morello. Giovanni Di Franco: "Almici e Rauti giocatori di Serie A". Per il Palermo adesso, appuntamento a mercoledì alle ore 15 al "Barbera" contro il Potenza. Al termine del match, consueto collegamento con Angelo Morello per una nuova puntata di "Calcio d'Angelo".

