Juve Stabia-Palermo, l'analisi con Angelo Morello. I tifosi: "Vittoria che dà fiducia"

Finalmente una vittoria: i rosanero trovano i primi 3 punti della stagione contro la Juve Stabia. Grande festa per il Palermo che riesce a trovare continuità dopo l'ottima prestazione nel derby. La ricerca della vittoria era un grande peso per i tifosi, che durante la trasmissione "Calcio d'Angelo" hanno manifestato tutta la propria felicità.

Peppe Misseri scrive: "Grande prestazione", "Finalmente i 3 punti" prosegue Dario Fontana. "Una vittoria che porta credibilità" commenta Francesco Perrone. Protagonista Saraniti: il bomber rosanero è riuscito a trovare la prima rete in stagione, raccogliendo i complimenti della gente: "Squadra più organizztaa, Saraniti sembrava in grande forma, purtroppo si è infortunato" scrive Rob Sacco.

Dello stesso avviso Vincenzo Lopriore: "Peccato per l'uscita di Saraniti, a parte il bel gol secondo me stava facendo un'ottima partita". Oltre l'ariete palermitano a raccogliere gli elogi dei tifosi è Martin.

Il regista francese si conferma tra i migliori in campo e i sostenitori lo premiano: "Martin deve sempre giocare, accanto a Odjer" dice Giuseppe Makel. Giovanni Sinagra: "Martin sempre in campo".

Una sorte di plebiscito per il transalpino, che a inizio stagione sembrava fuori dai radar di Boscaglia. L'appuntamento è rinnovato a domenica alle 17 con Angelo Morello. Il Palermo se la vedrà in casa contro la Paganese. Occasione ghiotta per riuscire a dare un minimo di continuità.

