Il Palermo ora pensa alla Juve Stabia, ma giovedì sarà ancora emergenza

La prestazione nel derby è stata gagliarda, incoraggiante, da squadra con carattere. Ma per il Palermo l’emergenza non è terminata e allora anche nel recupero di giovedì a Castellammare contro la Juve Stabia, i rosanero saranno gli stessi di ieri, con l’aggiunta solo di Broh che ha scontato la squalifica ma con Valente in forte dubbio per uno stiramento rimediato contro il Catania.

Insomma a “nuttata” non è passata e allora per il Palermo si ripresenta il problema del numero dei calciatori a disposizione.

Ai cinque ancora positivi dall’ultimo focolaio e che non si sono ancora negativizzati, bisogna aggiungere i 7 risultati positivi a poche ore dal match contro il Catania: Accardi, Doda, Fallani, Floriano, Lucca, Peretti e Silipo.

Tegola dopo tegola, questo Palermo però ieri ha fornito un segnale importante, la squadra c’è e nonostante le innumerevoli difficoltà sta cercando di rialzarsi. “La prestazione della squadra mi ha emozionato – ha detto Roberto Boscaglia – i ragazzi avrebbero meritato i tre punti. Non è stata solo una prestazione di cuore ma anche sul piano tecnico-tattico. Nel secondo tempo Valente non ha giocato, stava male. La prestazione di oggi vuol dire che stiamo lavorando bene. Presto arriveranno le vittorie. Il loro gol? Col VAR sarebbe stato annullato, l’abbiamo visto tutti. Ci sta girando male da questo punto di vista ma verranno tempi migliori”.

