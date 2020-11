Palermo, Boscaglia: "Qualcosa è cambiato, la squadra ha gli attributi"

Ansia derby. Il Palermo si prepara per la partita di domani al Barbera contro il Catania, una gara in cui questa volta i rosanero non possono davvero sbagliare. Serve una grande prova. Roberto Boscaglia ne è consapevole e sa bene che il Palermo in questo momento non gira: “La squadra sta vivendo un momento di difficoltà, la colpa non è di nessuno. Il pari di Catanzaro è un passo avanti, un punto positivo visto come è arrivato. Ho visto una squadra con grandissimo carattere, una voglia incredibile dopo essere rimasta in 9. Portato a casa un risultato positivo con rabbia e determinazione”.

Boscaglia spera che il pareggio acciuffato in nove a Catanzaro possa essere un segnale di svolta: “Qualcosa dal punto di vista dell’atteggiamento è cambiato. Questo ti porta a pensare che la squadra ha gli attributi. La classifica non ci appartiene, possiamo mettere tutti in difficoltà. A Catanzaro quando eravamo in 11 abbiamo dominato. Ho visto una squadra sia compatta che aggressiva per lunghi tratti della partita. Stiamo iniziando a capire molte cose, pur non avendo mai la squadra al completo per vari motivi”.

E poi sul derby: “Questo è il derby della mia terra, tutto ciò che da bambino guardavo con occhi pieni di emozioni. Due città importantissime, con tifosi importantissimi. Sarà molto emozionante, la mancanza del pubblico è qualcosa che disturba tantissimo. Senza i nostri tifosi non sarà lo stesso”.

