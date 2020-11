Il Palermo torna finalmente in campo, sfida al Catanzaro: 0-0, espulso Broh - La diretta

53’: Azione insistita dei rosanero, con Odjer che prova ad avventarsi su un pallone vagante: dribbling e tiro, ma la conclusione non crea problemi a Branduani.

48’ Palermo in dieci, espulso Broh. Doppio giallo per il ghanese.

46': Via al secondo tempo.

45': FINE PRIMO TEMPO

39’: Incredibile occasione per il Catanzaro, palla deliziosa per Di Massimo che tutto solo davanti a Pelagotti tenta un difficile pallonetto che per fortuna muore sopra la traversa.

31’: Grandissima parata di Pelagotti sul colpo di testa di Evacuo. Catanzaro ad un passo dal vantaggio ma davvero incredibile l’intervento del portiere rosanero.

26’: Ancora Palermo, palla in mezzo per Rauti che in un fazzoletto di campo riesce comunque a girarsi e in semirovesciata inquadra la porta, tutto facile però per il portiere avversario.

20’: Clamorosa occasione per il Palermo: palla deliziosa da parte di Broh, Kanoute’ scappa tutto solo e da ottima posizione invece di controllare e tirare, decide di concludere di prima intenzione mettendo a lato.

13’: Ritmi non altissimi, le due squadre stanno attraversando una fase di studio, il Palermo dopo una partenza gagliarda sembra adesso più cauto.

6’: Ci prova ancora il Palermo con una conclusione dalla distanza, palla alta di poco. Rosanero che sono partiti bene e con il piglio giusto.

4': Il Palermo nonostante le assenze prova ad affacciarsi in avanti e fare male al Catanzaro.

1': Partita iniziata!

Queste le formazioni ufficiali della gara Catanzaro-Palermo, valevole per il recupero della 7a giornata del Campionato di Serie C - Girone C.

CATANZARO: 22 Branduani, 3 Contessa, 5 Martinelli (C), 8 Verna, 13 Fazio, 17 Evacuo, 18 Di Massimo, 20 Riccardi, 23 Baldassin, 25 Altobelli, 32 Garufo.

Allenatore: Calabro.

A disposizione: 12 Iannì, 33 Di Gennaro, 2 Cusumano, 4 Corapi, 6 Salines, 7 Curiale, 9 Di Piazza, 14 Riggio, 19 Pinna, 21 Risolo, 27 Casoli, 29 Carlini.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 6 Crivello (C); 19 Odjer, 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti.

Allenatore in seconda: Filippi.

A disposizione: 22 Faraone, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 16 Peretti, 17 Lucca.

