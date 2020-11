Inizio di stagione disastroso per il Palermo, l'autocritica di Mirri: "Qualcosa non è andata bene"

Dario Mirri, presidente del Palermo, nel giorno del 120° anniversario della fondazione del club, ha parlato del momento "no" dei rosanero e, come riporta un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, dell'avvio deludente del campionato.

"È chiaro che qualcosa non sia andata bene", ha ammesso, aggiungendo che "la classifica fa paura ai tifosi e al presidente. Dobbiamo risollevarci, il Palermo non può perdere tre partite su quattro neanche in Serie A, figuriamoci in Serie C. Il Covid-19 ha aggiunto problemi, ma ci sono anche delle soluzioni. Quelle su cui lo staff tecnico, il ds Castagnini e Sagramola stanno lavorando. Così non va bene a nessuno, né ai tifosi, né al presidente".

Il futuro? "È inutile devastare e distruggere, non credo che aiuti. Il mio compito è cercare di fare rialzare tutti quanti dalla depressione di una sconfitta".

