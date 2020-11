Buon compleanno Palermo! I rosanero compiono 120 anni sperando in un futuro migliore

E sono 120 anni. Compleanno oggi per il Palermo, che l’1 novembre del 1900 veniva infatti fondato per volere di Ignazio Majo Pagano l’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, da cui poi nacque l’attuale Palermo F.C.

Un compleanno che arriva in un momento decisamente particolare, con il Palermo falcidiato dal covid e con una squadra decimata che non gioca da due settimane. Un momento anomalo e al contempo negativo, considerato che i rosanero nelle partite in cui sono scesi in campo hanno rimediato un solo punto e manifestato palesi problemi strutturali.

Per celebrare questo compleanno e il 120° anno di vita, la società rosanero aveva pensato a diverse iniziative ma causa covid sono state rinviate, come l’inaugurazione del museo al “Barbera”.

Un compleanno amaro ma che comunque va sempre festeggiato, il Palermo adesso avrà il compito di risalire in classifica e iniziare a fare punti, a partire dal primo match che verrà recuperato, ovvero quello del 4 novembre a Catanzaro. Poi sarà tempo di derby, quello vero con il Catania, anche se a porte chiuse.

