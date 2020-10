Coronavirus, rinviata anche Palermo-Viterbese in programma domenica

E quattro. Sono tante le partite del Palermo rinviate a causa del coronavirus. L'ultima in programma quella contro la Viterbese, che era in programma domenica.

Lo ha disposto la Lega Pro "preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo, considerata la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia "che si è in presenza di un cluster di infetti" nella compagine sportiva palermitana; preso atto delle prescrizioni di permanenza in isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti Covid-19 positivi disposte in data 26 ottobre scorso dall’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo, considerato quindi che, alla data programmata per la prossima gara saranno "disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra - tra i quali almeno un portiere - che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2".

