Palermo, nessun nuovo positivo al coronavirus dagli ultimi tamponi effettuati

Finalmente una buona notizia. Il nuovo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo Palermo, non ha fatto registrare nuovi casi positivi al covid. Al momento quindi in rosa i positivi sono in tutto 19, 15 calciatori e 4 membri dello staff.

“Il Palermo comunica che, dai risultati dei tamponi rapidi effettuati nella giornata di martedì 27 ottobre, non sono emersi nuovi esiti positivi al virus, rispetto a quelli finora riscontrati e comunicati”.

La partita contro il Potenza in programma giovedì è stata rinviata e con ogni probabilità non si disputerà nemmeno il match di domenica contro la Viterbese, in attesa ovviamente di ufficialità. Se anche la gara di domenica sarà rinviata, il Palermo dovrà recuperare in tutto quattro partite, ovvero le sfide contro Potenza, Turris, Catanzaro ed eventualmente Viterbese.

